PRF prende idoso por embriaguez ao volante, na Dutra

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizando Policiamento Ostensivo Dinâmico) por volta das 18 horas, deste sábado, prendeu um idoso conduzindo um GM/Celta (Barra Mansa), sem o cinto de segurança, na Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa.

Os policiais sinalizaram para que o veículo parasse, mas o condutor parou distante do aceno da PRF. Ao descer do veículo foram observados sinais visíveis de embriaguez como fala enrolada, odor etílico no hálito, exaltado, olhos vermelhos e desequilíbrio.

Ele foi submetido ao teste do etilômetro (bafômetro) com resultado 0,44 mg/L, caracterizando o crime de trânsito de dirigir embriagado, previsto no Artigo 306 do CTB, sendo dada voz de prisão ao idoso. A ocorrência encaminhada para 90ª DP de Barra Mansa.

Além da prisão foram aplicadas as devidas multas por dirigir embriagado, dirigir sem cinto, equipamento obrigatório ineficiente (estepe vazio), mau estado de conservação (pneu careca), e licenciamento vencido.

O valor total da multa foi de R$ 3.813,86. A CNH será suspensa posteriormente pelo Detran e o veículo foi removido para o pátio da PRF, em Floriano.