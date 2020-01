Prefeitura de Resende compra novos ventiladores pulmonares para UPA Cidade Alegria

Aquisição visa reforçar e aumentar o número de atendimentos de urgência na unidade

A saúde pública de Resende continua sendo reforçada e melhorada para garantir a qualidade da estrutura, do atendimento, além do uso da tecnologia a favor da população. Na última terça-feira, dia 14, três novos ventiladores pulmonares chegaram à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), localizada na Cidade Alegria. Os aparelhos já estão em atividade na unidade.

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Alexandre Vieira, os ventiladores pulmonares desempenham um papel fundamental na manutenção da vida de pessoas que passam por dificuldades respiratórias. Os beneficiados com o suporte respiratório podem ser tanto adultos quanto crianças.

Os novos ventiladores reforçam o atendimento da urgência na sala vermelha, que trata das situações mais graves. Como consequência, as equipes poderão realizar um número maior de procedimentos. Outro ponto importante das aquisições é o ganho em eficiência, já que a UPA possuía somente dois ventiladores, sendo que um está em manutenção.

– A aquisição dos novos aparelhos faz parte das medidas que estão sendo adotadas para modernizar e qualificar ainda mais a Saúde do nosso município, principalmente nas unidades que recebem dezenas de pacientes diariamente, como é o caso da UPA. O local passou ainda por uma recente repaginada, com nova pintura, mobília e adesivação – reforçou o prefeito Diogo Balieiro Diniz.

Além dos investimentos na aquisição de novos equipamentos, segundo o prefeito, a gestão municipal também está com as atenções voltadas para a melhoria no atendimento humano prestado à população. Os funcionários da unidade, inclusive, vêm passando por capacitações visando alcançar a excelência no serviço prestado.