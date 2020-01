PRF prende homem com veículo clone na Dutra

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu no início da madrugada deste domingo, por volta das 00h05min, um homem, de 36 anos, conduzindo um Kia Sportage, ano 2010 (preto), com placa de São Paulo (SP), no km 318, da Rodovia Presidente Dutra, em Itatiaia.

Durante abordagem o homem disse que o veículo era de um amigo e que estaria indo para Cabo Frio (RJ). Os agentes perceberam o nervosismo do motorista e decidiram fazer uma inspeção veicular minuciosa. Foram observados indícios de adulteração nos itens de identificação.

O motorista disse aos agentes que estava no comércio de compras e vendas de veículos. Disse também que havia comprado o Sportage há uns quatro meses e que iria revendê-lo em Cabo Frio. Os agentes perceberam que havia contradição no que argumentava. A princípio dizia que o carro era de um amigo que estaria na cidade litorânea.

Após verificação do motor foi constatado tratar-se de um veículo clone da mesma marca e modelo. Os policiais constataram de que o veículo havia sido furtado em 30 de junho do ano passado.

Diante da constatação, foi dada voz de prisão ao homem por receptação e a ocorrência encaminhada para a 99ª DP de Itatiaia, para os procedimentos cabíveis. O homem ficou preso e o veículo foi recuperado.