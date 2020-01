Processo seletivo é realizado em Volta Redonda

São diversos cargos de professores para atuação na Fevre, além de seleção para Jovem Aprendiz

Mais de 400 pessoas participaram do processo seletivo para Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda) neste domingo, dia 19. São 15 vagas, sendo oito para professores de música do projeto Volta Redonda Cidade da Música, e sete para atuação nas unidades escolares, além de cadastro reserva.

Para o prefeito Samuca Silva, investir em concursos é uma forma de valorização do funcionalismo público. “Já realizamos vários concursos e processos seletivos. Esse é o meio mais democrático de iniciação no serviço público”, comentou o prefeito.

De acordo com o presidente da Fevre, Waldir Bedê, o processo seletivo visa a ocupação de vagas dos professores que tiveram seus contratos vencidos no final de 2019. “O Governo Samuca Silva é muito preocupado com a qualidade da educação. E, com o início do período letivo de 2020, estamos realizando o certame para ocupação imediata dessas vagas”, explicou.

Alberto Richeli está concorrendo a vaga para professor de música. “Eu me preparei para o processo seletivo mas, como toda prova, a gente fica apreensivo. O conteúdo bem extenso, mas estou confiante”, contou.

As vagas disponíveis são de Professor de Língua Inglesa, Educação Física, História, Ciências, Matemática e Música, além de Orientador e Supervisor Educacional. O processo seletivo é válido por dois anos, podendo ser prorrogado por mais dois, a critério da administração pública.

Jovem Aprendiz

Também no domingo, dia 19, aconteceu o processo seletivo para Jovem Aprendiz da Fundação Beatriz Gama. São sete vagas para ampla concorrência e uma direcionada à PCD (Pessoa com Deficiência).