Bairro Fazendinha ganha quadra poliesportiva pelo programa ‘Orgulho de Volta’

Durante entrega, nesta segunda, dia 20, prefeito Samuca anunciou Clínica da Família para atender região do Vila Brasília

Os moradores do bairro Fazendinha, na região do Vila Brasília, foram beneficiados, na tarde desta segunda-feira, dia 20, pelo programa ‘Orgulho de Volta’, que prevê a entrega de um investimento por dia para a população durante todo ano. Eles receberam a quadra poliesportiva da Rua Deolindo Miguel totalmente reformada. Além disso, o programa levou serviços para os moradores, com equipes do Na Hora e do Escritura Fácil, que atenderam a população.

O prefeito Samuca Silva afirmou que o programa ‘Orgulho de Volta’ vai beneficiar todo município com investimentos em diversas áreas como infraestrutura, saúde e educação. “Os moradores do Fazendinha receberam a quadra poliesportiva totalmente recuperada e inauguraram uma nova modalidade do ‘Orgulho de Volta’, que agrega oferta de serviços para comunidade”, disse.

Ele aproveitou a entrega da quadra poliesportiva para anunciar mais duas importantes obras que vão atender os moradores da região do Vila Brasília. “Vamos implantar uma Clínica da Família para atender os moradores. O objetivo é evitar o deslocamento até o Aterrado para consulta com especialista. Além disso, o Saae-VR conclui em dois meses uma rede de esgoto sanitário no bairro”, contou Samuca.

Durante a tarde, uma equipe do Na Hora estava no local para cadastrar currículos e divulgar as vagas de emprego disponíveis em Volta Redonda. No mesmo período, funcionários do programa Escritura Fácil orientavam os moradores que estão em área de posse sobre como regularizar o imóvel. Além disso, professores da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel) fizeram atividades com as crianças do bairro.

Márcia Clementina de Freitas, moradora do Fazendinha há 20 anos, estava com as filhas Kethelly, de oito anos, e Kelly, de cinco. “A quadra se tornou um espaço seguro para elas brincarem e praticarem esportes”, afirmou Márcia. Carolina Alves também estava com o filho Miguel, de três anos, que se divertia com as brincadeiras com bambolê coordenadas pelos professores. “Agora, o espaço está apto para receber atividades para crianças, jovens e adultos”, disse Carolina.

A cerimônia oficial de entrega da quadra poliesportiva começou às 16h. De acordo com o presidente do Furban, Ronie Oliveira, a quadra recebeu reparos no piso e no muro lateral e ainda ganhou intervenção artística do programa “VR Colorida”. “Com o rompimento do muro lateral da praça, parte do piso da quadra cedeu, impossibilitando o uso. A reforma foi realizada em seis meses e significou um investimento de quase R$ 54 mil”, explicou, lembrando que a quadra atende 400 famílias.

Mais investimentos

Nesta terça-feira, às 10h, o programa “Orgulho de Volta” entrega à população de Volta Redonda uma nova Sala de Untrassonografia, implantada no Centro de Imagens Gecy Vieira Gonçalves, no Estádio Raulino de Oliveira. A ação vai ampliar a oferta de exames em 50%. E o município passará a realizar 3,3 mil ultrassonografias por mês.