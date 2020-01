Prefeitura de Resende faz a troca do quadro de energia da nova santa casa

Medida reduz riscos de pane elétrica na unidade e garante mais segurança aos pacientes e funcionários

Zelar pela segurança e qualidade da estrutura dos espaços públicos em Resende é um compromisso, reforçado diariamente pela Prefeitura. Recentemente, mais uma importante medida foi tomada na Nova Santa Casa de Misericórdia com a troca do quadro de energia da unidade. A ação faz parte de uma sequência de serviços para trazer melhorias na rede elétrica da Nova Santa Casa.

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Alexandre Vieira, a regularização do sistema elétrico começou bem antes, com a substituição e adequação de alguns quadros de setores específicos. Além disso, as equipes que atuaram no local criaram um circuito específico para ar condicionado na ala do ambulatório SUS.

Como consequência da substituição do quadro de energia, além de adequar o sistema elétrico da Nova Santa Casa às normas e padrões exigidos, a estrutura criada possibilita que os trabalhos prossigam para as próximas etapas. A troca ainda traz como benefício a prevenção ao risco de pane elétrica no hospital.

– Há muita coisa a ser feita, sempre é possível melhorar em estrutura, comodidade e segurança, mas esse serviço é muito importante, pois habilita o avanço para as próximas etapas que são a substituição dos circuitos antigos que ainda não foram trocados e a adequação do sistema geral. Assim, a Nova Santa Casa, assim como o Hospital Municipal de Emergência, vai se consolidando cada vez mais pela qualidade e pelo progresso que está alcançando – diz o prefeito Diogo Balieiro Diniz.

A Nova Santa Casa de Misericórdia passou por diversas intervenções desde 2017, que elevaram a unidade a um alto nível. Entre os benefícios das obras, estão: a ampliação e revitalização da recepção do ambulatório do SUS, onde são atendidas dezenas de pessoas diariamente, um laboratório amplo, climatizado, com pintura interna, externa, piso de primeira linha, assim como portas e janelas novas e muitos outras coisas. A retomada da unidade só foi possível graças ao equilíbrio das finanças feito pela gestão municipal.