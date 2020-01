Suspeito troca tiros com a Polícia Militar e foge no Minerlândia

Um menor foi apreendido pela Polícia Militar no final da manhã desta segunda-feira com drogas, no bairro Minerlândia, em Volta Redonda. Agentes foram verificar uma denúncia sobre dois suspeitos que estariam com drogas. Quando chegaram foram recebidos a tiros.

Os agentes revidaram e o suspeito de ter trocado tiros com os policiais fugiu pulando o muro da Igreja Metodista Wesleyana e saiu na Rua 208, por onde conseguiu escapar. O menor foi apreendido com 12 tiras de maconha e quantia de R$39. O homem que estava com a arma não foi encontrado.