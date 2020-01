Um ônibus da Viação Aparecida caiu em uma valeta

Um ônibus da Viação Aparecida (linha Barra do Piraí x distrito de São José do Turvo) caiu em uma valeta na tarde de sábado, na RJ-143, em Barra do Piraí. O motorista contou que foi desviar de uma poça d’água e caiu na valeta. Ninguém ficou ferido. Outro veículo da mesma viação levou os passageiros para o locou de destino.

O ônibus foi removido por uma retroescavadeira da prefeitura no domingo. Ninguém ficou ferido. Depois de retirado do local o veículo seguiu para a garagem da empresa. Parte da pista ficou interrompida, mas foi liberada totalmente no dia seguinte.