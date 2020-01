Meio ambiente: prefeitura dá destinação adequada para dois mil pneus a cada ano

Pneus não descartados corretamente causam degradação ambiental e transtornos à saúde pública

Na manhã desta segunda-feira, dia 20 de janeiro, a Prefeitura de Quatis transportou 331 pneus inservíveis para o ecoponto de Resende (ponto de coleta deste material). Este transporte fez parte do programa especial de recolhimento de pneus inservíveis realizado em Quatis através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, dentro das ações do Município voltadas à coleta seletiva de lixo.

Em média, ao longo dos últimos sete anos, pelo menos dois mil pneus inservíveis têm sido recolhidos anualmente na cidade e descartados de forma ambientalmente adequada. O descarte incorreto de pneus causa a degradação ambiental e a ocorrência de transtornos à preservação da saúde pública, daí as campanhas educativas permanentes e a coleta seletiva, ambas as ações realizadas pela Secretaria de Meio Ambiente do Município.

– Entre outros transtornos causados, estão a poluição do solo e da atmosfera, a contaminação do ecossistema, a destruição da fauna e da flora, além do aumento dos riscos da formação de focos para a proliferação de animais, mosquitos e demais insetos causadores de doenças, como, por exemplo, dengue e febre amarela – explica o diretor do Departamento de Licenciamento, Fiscalização e Controle do Meio Ambiente da Prefeitura de Quatis, Jailson Batista

O diretor acrescenta que, “uma vez reciclados, os pneus inservíveis se transformam em outros materiais, como, por exemplo, na produção de massa asfáltica, cimento, estofado e materiais destinados ao ramo de siderurgia, servindo ainda como matéria prima para a fabricação de calçados e materiais de construção”.

Por meio de folhetos distribuídos através das contas de água, os moradores são orientados pela Prefeitura de Quatis a encaminhar os pneus inservíveis às borracharias e estabelecimentos de consertos de bicicletas e motocicletas, entre outras unidades do mesmo segmento, que, por sua vez, armazenam o material coletado e o repassam para o programa de coleta seletiva de lixo da prefeitura.

A partir destes procedimentos, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente providencia o transporte até o ecoponto de Resende. Os 12 estabelecimentos de Quatis que recebem pneus inservíveis para a destinação correta de pneus se localizam nos bairros Mirandópolis, Jardim Pollastri, Água Espalhada, Centro e na Estrada Quatis-Floriano (Rodovia RJ-159).

A obrigatoriedade do descarte específico dos pneus usados é estabelecida pela legislação federal, via CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente) e do próprio código ambiental de Quatis. As legislações determinam os procedimentos para a destinação correta dos pneus inservíveis, desde a entrega do material nos estabelecimentos da cidade ao transporte para os ecopontos, passando pelo armazenamento nas borracharias e estabelecimentos do gênero em Quatis. O desrespeito à legislação implica, entre outras penalidades, a aplicação de multas.

Dados da ANIP (Associação Nacional da Indústria de Pneumáticos) indicam que, no período de 1999 a 2017, foram recolhidas no território brasileiro mais de 4, 5 milhões de toneladas de pneus inservíveis. Só ano de 2017, a quantidade de pneus inservíveis coletada no Brasil chegou a 458 toneladas. Em todo país, existem, atualmente, 1.053 pontos de recebimento de pneus inservíveis, dentro dos quais estão os 12 estabelecimentos devidamente licenciados em Quatis.