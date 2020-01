PRF apreende caminhão com excesso de peso na Dutra

Policiais rodoviários federais (PRF) apreenderam no início da noite desta terça-feira, por volta das 19h50min, um caminhão com excesso de peso, no km 220, da Rodovia Presidente Dutra, em Paracambi.

Os agentes estavam realizando uma operação na Serra das Araras, no bairro Caiçara, em Piraí, quando avistaram um caminhão Ford Cargo 1722, carregado com chapas de granito com as placas dianteira e traseira parcialmente cobertas com papel.

Os policiais rodoviários federais deram ordem de parada ao condutor que admitiu ter coberto as placas para evadir da pesagem de Paracambi, pois sabia que estava transitando com excesso de peso. O condutor retornou com o veículo à balança de pesagem juntamente com os PRF’s.

Na pesagem foi constatado um excesso de peso na carga de 7.460 kg. Sendo lavrado auto de infração por excesso de peso pelo agente da ANTT. O caminhão ficou retido para transbordo da carga. Além do excesso de peso, foram constatadas outras infrações de trânsito, como transitar com sistema de iluminação alterado, com placas ilegíveis, mau estado de conservação e sem equipamento obrigatório, totalizando em multas R$ 5478,61.