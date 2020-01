Secretaria Extraordinária de Segurança Pública inicia projeto de visita aos bairros

Vila Rica foi o primeiro a receber secretaria para discutir ações e projetos com os moradores

Para falar dos projetos e ações da Prefeitura de Volta Redonda para a segurança pública, o secretário Antônio Jorge Goulart, da Secretaria Extraordinária de Segurança Pública (SESP), junto com a coordenadora de Operações, Priscila Monteiro, se reuniu com os moradores do bairro Vila Rica. O encontro foi realizado nesta terça-feira, dia 21, no Centro de Artes e Esportes Unificados, a Praça CEU.

Além de informar a população, o objetivo também é ouvir as demandas dos bairros. “O diferencial é que estamos invertendo as prioridades. Em vez das associações nos procurarem na secretaria, onde estamos à disposição, de portas abertas para recebê-los, estamos trazendo informações sobre os projetos e ações traçadas. Entendemos que segurança pública é responsabilidade que envolve a todos, não somente ao poder público”, comentou o secretário Antônio Goulart.

Este é o primeiro bairro visitado pela equipe da SESP, que passará por toda cidade, esclarecendo dúvidas, orientando nas questões de melhoria da segurança em cada bairro.

No encontro, foram apresentados projetos e parcerias em andamento na área da segurança, como a instalação do Batalhão de Ações com Cães da Polícia Militar (BAC), a implementação do Disque Denúncia para o município, com direito ao sigilo e recompensa a quem der informações para a prisão de criminosos, a contratação de policiais militares de folga para ampliar o efetivo nas ruas, a criação da delegacia de Combate a Homicídios, além da força-tarefa para inibir festas não autorizadas.

“A nossa secretaria, criada pelo prefeito Samuca Silva, é nova, sem modelo para seguir. Nós começamos do zero. O nosso Código de Posturas é ainda de 1976, que foi útil para a geração dos anos 70. Precisamos atualizar a legislação e estamos trabalhando para que um projeto de Lei seja enviado à Câmara e aprovado. O melhor instrumento para um policial trabalhar, não é a arma, mas a Lei para defender a sociedade”, comentou Goulart.

O presidente da Associação de Moradores do Vila Rica (Amavir), Milton Pereira, agradeceu a presença do secretário e comentou as propostas. “O secretário veio se apresentar, falar das suas metas no governo municipal. A reunião é importante para fortalecer este diálogo, este canal aberto entre os moradores e o poder público nas questões da segurança”, comentou.

Segurança Presente

Nesta terça-feira, o secretário de Segurança Pública participou de uma reunião sobre o programa estadual ‘Operação Segurança Presente’, no Rio de Janeiro.

O Segurança Presente é um programa estadual, que leva pontos fixos de combate à violência e criminalidade. Em Volta Redonda, a proposta é que ele funcione de forma integrada entre policiais militares, agentes civis, Guarda Municipal e assistentes sociais em determinadas localidades.

Por Afonso Gonçalves, fotos de Geraldo Gonçalves, Secom