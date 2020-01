Volta às aulas na rede municipal de ensino de Resende será no dia 4 de fevereiro

Unidades educacionais estão se preparando para receber estudantes com novos materiais pedagógicos e uniformes

A rede pública municipal de ensino de Resende está com data marcada para a volta às aulas: dia 4 de fevereiro, segunda-feira. As unidades educacionais estão recebendo os novos uniformes, que serão distribuídos aos estudantes, além do material pedagógico destinado ao ano letivo de 2020. No ano passado, as 63 unidades de ensino foram abastecidas com os materiais escolares individuais dos alunos, que serão entregues para o desenvolvimento do aprendizado de acordo com os níveis de escolaridade. Neste retorno ao período escolar, a Prefeitura de Resende vem organizando todos os cuidados necessários. A Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (Sumtran) ainda segue com o processo de revitalização das faixas de pedestre nas imediações das unidades, visando garantir mais segurança na travessia dos alunos.

De acordo com o levantamento realizado pela Secretaria Municipal de Educação, todos os 14.351 alunos matriculados na rede vão ser contemplados com duas camisas do uniforme cada, no ano letivo de 2020. Já os conjuntos – compostos por uma calça, um casaco e duas bermudas – serão distribuídos para 9.639 estudantes que cursam do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental. Do material adquirido pelo governo municipal, faltam chegar apenas os casacos do conjunto, que serão fornecidos em breve.

No ano passado, foram compradas 22.600 peças de uniforme a partir de recursos próprios da Prefeitura, que começaram a ser entregues no dia 31 de julho para alunos da Educação Infantil. Todas as crianças, com faixa etária de 0 a 5 anos de idade, matriculadas nas turmas de Educação Infantil das 19 creches, dos cinco Centros Municipais de Educação Infantil (Cemeis) e de 24 unidades escolares do Ensino Fundamental, foram beneficiadas. Cada estudante ganhou um casaco, duas calças, duas bermudas (para os meninos) e dois itens de short saia (para as meninas). Já em 2018, o governo municipal entregou 18.219 camisas de uniformes para todos os alunos da rede municipal. Em 2019, foram distribuídas mais 9.487 camisas.

Sobre o material pedagógico, a Secretaria de Educação continua distribuindo os itens para as unidades de ensino. Da lista disponível, constam os seguintes itens: papel A4 colorido; pincéis de números variados; cola branca; papel kraft ouro; tinta guache; papel camurça; cartolina; folha de EVA; papel celofane; papel crepom; papel encerado; papel laminado; papel 40 kg; rolo de TNT; papel cartão; e barbante. Já o material individual para a classe estudantil foi entregue no ano passado. Entre os elementos que compõem o material individual estão: caderno; caneta esferográfica; borracha; lápis; lápis de cor; caderno meia pauta; e folha A4 e muitos outros itens fundamentais para um processo de aprendizado de qualidade. Nas creches, por exemplo, que utilizam materiais que trabalham de forma lúdica, foram adquiridos itens como massinhas e caneta hidrocor.

A secretária de Educação, Rosa Frech, destacou que todo o suporte necessário para dar início ao ano letivo de 2020 foi providenciado, lembrando que a entrega em cada unidade de ensino é organizada pelo seu gestor. “A rede municipal de ensino de Resende está na reta final da preparação para o começo das aulas, com materiais escolares e pedagógicos de qualidade, que auxiliam no desenvolvimento e aprendizagem dos alunos, que são o futuro do nosso País. Cada unidade tem a sua dinâmica para a realização da entrega destes itens fundamentais voltados ao processo de aprendizado. Já os novos uniformes são primordiais para a construção de uma identidade de pertencimento à comunidade escolar, além de proporcionarem sensação de bem-estar e dignidade no contexto escolar”, reforçou.

Neste mês de janeiro, a Sumtran também iniciou os trabalhos de reforço da pintura da sinalização gráfica horizontal viária nos arredores das unidades educacionais, além da revitalização de redutores de velocidade.