O Bloco da Vida de Volta Redonda vai começar os ensaios nesta quinta-feira, dia 23. Até o carnaval, o grupo vai se reunir todas as quintas-feiras, das 19h às 21h, na Praça Rotary. Além disso, as inscrições para quem deseja fazer parte da bateria do Bloco acontecerão durante os ensaios.

Serviço

Dia: quinta-feira (dia 23)

Horário: 19h às 21h

Local: Praça Rotary (embaixo da Biblioteca Municipal Raul de Leoni), Vila Santa Cecília