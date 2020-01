Instituto de Câncer do Ceará assume a direção do Hospital da CSN

O ICC (Instituto de Câncer do Ceará) vai assumir a direção do Hospital das Clínicas de Volta Redonda. A assinatura ocorreu esta semana. Pedro Meneleu, executivo da empresa disse que a intenção do ICC é fazer mais contratações, já que os serviços prestados pelo estabelecimento deverão ser ampliados.

O Hospital das Clínicas já foi informado a respeito da assinatura dos contratos. O instituto tem convênios com a IBM e com a Universidade de Harvard para estudar aplicações de inteligência artificial na área de saúde.