A Polícia Civil da 93ª DP, prendeu nesta quarta-feira, dois homens suspeitos de tráfico de drogas no bairro Nova Primavera, em Volta Redonda. Com os suspeitos foram apreendidos grande quantidade de drogas e uma pistola calibre .40 no morro Nova Primavera.

Os suspeitos foram levados para a Delegacia de Polícia, de Volta Redonda.