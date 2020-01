Policial Militar morre em confronto com suspeitos no Padre Josimo

O cabo da Polícia Militar Leonardo Pinho da Silva foi morto durante uma abordagem feita no início da madrugada desta quarta-feira, por volta de 1 hora, na Rua 15, no bairro Padre Josimo, em Volta Redonda. Segundo a Polícia Militar, os agentes foram surpreendidos ao abordar uma dupla de moto. Os suspeitos atiraram e houve o revide. O cabo Pinho, como era conhecido, foi atingido na cabeça e morreu quando estava sendo conduzido pela viatura para o Hospital São João Batista.

Marcos Camilo da Silva, que tinha um mandado de prisão expedido pela Justiça, morreu no local durante a troca de tiros. Com Marcos, os agentes apreenderam uma pistola Glock calibre .45 que ele usou no confronto e outra Diamond Black F5 Nine calibre 9mm, que estava em sua cintura. Foi apreendido também um rádio de comunicação.

Segundo os agentes, Marcos era irmão de Marcelo Camilo da Silva, o “Marcelinho Paraíba”, que nos anos 1990 chefiou o tráfico no Padre Josimo. Atualmente Marcos seria o chefe do tráfico no bairro.