Prefeitura de Volta Redonda leva serviços ao São Sebastião

Equipes do Na Hora e da Cohab atenderam moradores com informações e cadastros de currículos no Sine

A Prefeitura de Volta Redonda promoveu na manhã desta quarta-feira, dia 22, uma ação integrada para levar serviços públicos aos moradores do bairro São Sebastião. Equipes do Na Hora e da Companhia de Habitação de Volta Redonda (Cohab) realizaram atendimento à população na quadra da Escola Municipal Paulo Freire. O objetivo foi atender demandas dos próprios moradores.

“Quando viemos na instalação das torres que vão levar telefonia móvel ao bairro, durante o programa Orgulho de Volta, a população me pediu alguma ação em relação a empregos e outros serviços. Então, estamos levando a prefeitura até eles. É importante aproximar cada vez mais a administração municipal do cidadão”, afirmou o prefeito Samuca Silva.

A equipe do na Hora realizou o cadastro de currículos no Sistema Nacional de Empregos (Sine) e conversou com os moradores sobre a importância de sempre manter os dados atualizados e monitorar as vagas que são abertas diariamente. A dona de casa Cristiane Narciso Freitas, de 34 anos, foi a primeira a ser atendida e comentou que está há muito tempo sem trabalhar.

“Qualquer coisa que aparecer eu vou trabalhar, porque ficar parada é muito ruim. Fiz uns bicos, já trabalhei com serviços gerais, em mercado, com faxina. Foi legal a prefeitura vir aqui no bairro, facilita bastante”, comentou Cristiane.

Além da captação de currículos, também foram disponibilizadas à população algumas vagas que estão em aberto no Na Hora, como pintor civil, motorista de caminhão, vendedor de porta a porta, soldador TIG e MIG em alumínio, pedreiro e servente, além de operador de telemarketing.

A Cohab também esteve presente, atendendo os moradores que queriam informações sobre prestações, entrada em baixa da hipoteca, declarações, entre outros serviços da companhia.

Por Raphael Martiniano, com fotos de Geraldo Gonçalves.