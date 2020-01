Prefeitura realiza vistoria em guarda-corpos em Volta Redonda

Secretaria Municipal de Infraestrutura começa manutenção na próxima semana

Volta Redonda está em ritmo acelerado em 2020. Além do programa ‘Orgulho de Volta’, que está entregando um investimento por dia, a manutenção do município também está sendo feita de forma sistemática. A Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI) está realizando a vistoria de todos os guarda-corpos do município. Várias vielas e servidões já foram vistoriadas, como na Rodovia dos Trabalhadores, no mergulhão próximo ao Hospital São João Batista e próximo à Unimed.

Na próxima semana, a SMI vai intensificar a vistoria e começar retirada e manutenção de todos os guarda-corpos que apresentaram algum dano. Essa é uma importante medida para garantir a segurança da população.

De acordo com o prefeito Samuca Silva, a zeladoria da cidade é um serviço muito importante e deve ser feito de forma contínua. “Manter a manutenção da cidade é uma tarefa muito difícil, mas nós contamos com equipes muito dedicadas. Além da parte estética da cidade, o principal objetivo é garantir a segurança das pessoas”, comentou o prefeito.

A Secretaria Municipal de Infraestrutura também mantém os serviços como capina, roçada e pintura sendo executados diariamente em toda cidade. Secom VR, com fotos de Evandro Freitas