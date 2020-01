PRF prende dois homens transportando tabletes de cocaína em carro clone na Dutra

Policiais rodoviários federais (PRF) prenderam na manhã desta quarta-feira, por volta das 10h15min, dois homens por tráfico de drogas e conduzindo um carro clone, na Rodovia Presidente Dutra, em Piraí. Policiais estavam realizando fiscalização de combate ao narcotráfico quando abordaram um VW Gol, com placa de Monte Aprazível (SP), com dois ocupantes.

Os agentes perceberam o nervosismo dos dois ocupantes e decidiram fazer uma revista minuciosa no interior do veículo. Foram encontrados sob o forro lateral quatro tabletes de cocaína, com peso total estimado de quatro quilos.

Foi verificado também que o veículo era um clone, sendo o original da mesma marca e cor de placa FQD-5632, do município de Ouro Fino (MG) com registro de furto em 6 de janeiro de 2019, no município de Andradas (MG).

Os dois, um de 27 e outro de 29 anos, receberam voz de prisão por tráfico de drogas e receptação de veículo furtado. A ocorrência foi encaminhada para a 94ª DP de Piraí.