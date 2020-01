PRF prende suspeito com mandado de prisão na Dutra

Policiais rodoviários federais (PRF) prenderam no início da tarde desta quarta-feira, por volta das 12h20min, um motorista, de 41 anos, conduzindo um Fiat Palio com placa de Camaragibe (PE), no km 287, da Rodovia Presidente Dutra no posto policial do distrito de Floriano.

Durante fiscalização, a PRF constatou de que o motorista não possuía a CNH (Carteira Nacional de Habilitação). Disse que estava vindo de Vitória (ES) com destino à São Paulo. Em consulta aos sistemas foi constatado haver um mandado de prisão em aberto em seu desfavor por não pagamento de pensão alimentícia.

Desta forma, foi dada voz de prisão ao homem e a ocorrência foi encaminhada para a 90ª DP de Barra Mansa para cumprimento do mandado de prisão. Além da prisão, foi aplicada a devida multa por dirigir sem possuir CNH, no valor de R$ 880,41 e o veículo ficou retido até que se apresente um condutor devidamente habilitado.