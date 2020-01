Secretaria da PM lamenta morte de policial militar em Volta Redonda

A Secretaria de Estado de Polícia Militar emitiu uma nota lamentando a morte do Cabo Leonardo Pinho da Silva, ocorrida na madrugada desta quarta-feira (22/01), na Rua 15, no bairro Padre Josimo, em Volta Redonda.

Policiais do 28ºBPM (Volta Redonda) realizavam patrulhamento, quando avistaram dois suspeitos em uma motocicleta. Os policiais tentaram realizar abordagem e neste momento os criminosos efetuaram disparos de arma de fogo contra os agentes, que revidaram. “O cabo Pinho foi atingido e, infelizmente, não resistiu aos ferimentos. Além do agente, um suspeito foi ferido e também foi a óbito no local”, trás a nota da Polícia Militar.

O cabo Pinho tinha 29 anos, estava na Corporação desde 2011, era lotado no 28º BPM (Volta Redonda) e deixa noiva. O velório acontecerá hoje, às 17 horas, no Cemitério Riachuelo, no bairro Esplanada do Cruzeiro, em Valença.