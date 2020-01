Artilheiro Kaike é o primeiro reforço definido pelo Barra Mansa para a temporada 2020

O presidente do Barra Mansa Futebol Clube Genivaldo Silva aproveitou a solenidade de posse da nova diretoria ocorrida nesta quarta-feira, para anunciar o primeiro reforço da equipe profissional para a temporada 2020. Trata-se do artilheiro Kaike, de 33 anos, atleta muito conhecido pela torcida, que não esquece de seus gols importantes que resultaram na conquista do Campeonato Carioca (Série B) em 2014.

Pelas redes sociais, Kaike se manifestou sobre sua volta ao Leão do Sul:

– Fala, galera do Barrão! Venho por meio deste vídeo comunicá-los sobre o meu retorno ao Barra Mansa Futebol Clube. Quero agradecer ao nosso novo presidente Genivaldo por confiar e acreditar no meu trabalho para esse novo projeto e convocar o torcedor que é o nosso décimo segundo jogador para irmos em busca do nosso objetivo que é o acesso. Avante, Barrão – estamos Juntos!

Para a temporada 2020, o Barra Mansa terá os desafios de disputar duas importantes competições estaduais: o Campeonato Carioca (Série B2) e a Copa Rio. O campeonato estadual tem data de inicio marcada para 24 de maio.

Ficha técnica de Kaike atuando pelo Barra Mansa:

Ano / Jogos / Gols:

2009 – 11 jogos, 7 gols;

2013 – 7 jogos;

2014 – 18 jogos, 8 gols;

2015 – 16 jogos, 2 gols;

2017 – 12 jogos, 5 gols;

2019 – 5 jogos, 1 gol.

Total: 69 jogos, 23 gols.

Por Diogo de Oliveira Paula/ Foto: Marketing BMFC