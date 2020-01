Motorista morre carbonizado em colisão na Rio-Santos

Uma pessoa morreu numa colisão envolvendo um carro e um caminhão de lixo no início da tarde desta quinta-feira no km 514, da Rodovia Rio-Santos (BR-101), nas proximidades do bairro Frade, em Angra dos Reis.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) a colisão foi frontal entre os dois veículos. O carro pegou fogo e o motorista morreu carbonizado. O Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar as chamas, mas não teve como evitar a morte do ocupante do veículo de passeio.

O motorista do caminhão, de 41 anos, teve ferimento leves. Ele foi levado para o Hospital da Praia Brava, onde foi medicado. A PRF informou que a pista ficou parcialmente interditada operando no sistema siga e pare. Fotos: Redes Sociais