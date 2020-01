Uma mulher foi atropelada por uma motocicleta, no início da noite desta quinta-feira, na cabeceira do Viaduto Nelson Gonçalves, no bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda. Ela foi socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levada para o Hospital São João Batista.

A unidade hospitalar não informou seu estado de saúde. Mais cedo, um homem foi atropelado na Avenida Sávio Gama, no bairro Niterói. (Foto de leitor)