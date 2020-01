PRF prende dois suspeitos com veículo clone com registro de roubo na Dutra

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu no final da noite de quarta-feira, dois homens, de 25 e 26 anos, em um veículo Jeep Renegade, com placa de Uberaba (MG) no km 287, da Rodovia Presidente Dutra, no posto da PRF, no distrito de Floriano, em Barra Mansa.

Durante abordagem foi feita a inspeção veicular minuciosa e foi constatado tratar de um clone, sendo o original de mesma marca, modelo e cor, de placa PQD-4050 de Anápolis (GO), com registro de roubo em 08 de novembro de 2019, ocorrido no Rio de Janeiro.

Há a suspeita de que este veículo tenha sido utilizado no sequestro de um vereador de Duque de Caxias no dia 12 de dezembro, registrado na 62ª DP, de Imbariê, no Rio de Janeiro.

Diante das constatações, os dois homens foram presos e a ocorrência encaminhada para 90ª DP de Barra Mansa.