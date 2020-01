Identificada mulher morta em acidente na Rio-Santos

Foi identificado como Iracema da Cunha Freitas, de 66 anos, a vítima fatal do acidente ocorrido na tarde de quinta-feira, no km 517, da Rodovia Rio-Santos (BR-101), em Angra dos Reis. Iracema estava num Ford Ka, que bateu de frente com um caminhão de lixo em uma curva na altura da Piraquara, próximo ao Frade.

O carro pegou fogo e Iracema morreu no local. Uma outra pessoa que estava no carro, sofreu ferimentos leves e foi levada para o Hospital da Praia Brava. Iracema era coordenadora de logística no Hospital de Praia Brava. Nascida em Volta Redonda estava há anos trabalhando na região. Ela trabalhou em outras unidades médicas do município.

O corpo de Iracema deve ser cremado nesta sexta-feira (24), em Volta Redonda.