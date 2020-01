Polícia Civil vai apurar as causas do incêndio que matou 3 crianças em Paraty

O Delegado da 167ª DP de Paraty, Dr. Marcelo Russo já mandou abrir um inquérito para apurar as causas e as circunstâncias do incêndio onde três crianças morreram carbonizadas e uma mulher ficou ferida durante um incêndio na manhã desta sexta-feira, na Rua da Dalva, no bairro Ilha das Cobras, em Paraty.

Morreram no incêndio duas meninas, de 4 e 7 anos, e um menino de 5 anos. A mãe ficou ferida e foi socorrida para o hospital de Paraty. Segundo o delegado, a perícia técnica foi acionada e somente depois da conclusão dos laudos periciais é que a polícia pode divulgar o que ocasionou o incêndio.

Dr. Marcelo disse também à reportagem do Destaque Popular que testemunhas ainda serão ouvidas. A mãe das crianças também será ouvida. O caso chocou a população de Paraty e de outras cidades que receberam fotos e vídeos da casa em chamas.

