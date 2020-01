Policiais militares foram acionados por um morador das proximidades que se deparou com um cadáver, aparentando de 25 a 30 anos, com as mãos e os pés amarrados, na estrada Vila Flórida, no bairro do mesmo nome, em Itatiaia.

Segundo a Polícia Militar, o cadáver tinha também uma marca, provavelmente, de tiro na cabeça. O corpo foi periciado e levado para o Instituto Médico Legal (IML), de Resende.