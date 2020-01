Mãe das crianças mortas em incêndio recebe alta do Hospital da Praia Brava

Dara Cristina de Almeida Santos Souza, de 25 anos, sobrevivente do incêndio criminoso na manhã do dia 24, recebeu alta do Hospital da Praia Brava, em Angra dos Reis. Dara estava internada desde o dia do incêndio que matou seus três filhos, duas meninas e um menino. O fogo teria sido provocado pelo seu ex-companheiro que está preso na Cadeia Pública (Casa de Custódia), em Volta Redonda.

Segundo informações da unidade médica, ela tomou conhecimento da morte dos filhos e está muito abalada. Dora havia inalado grande quantidade de fumaça. Ela foi levada para o Hospital Hugo Miranda, em Paraty. Posteriormente foi transferida para o Hospital da Praia Brava, em Angra dos Reis. Ela ficar entubada, respirando com ajuda de aparelhos.