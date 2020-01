Reforço da vacina contra febre amarela está disponível para crianças de quatro anos em VR

Todas as Unidades de Saúde estão abastecidas com a imunização

A prefeitura de Volta Redonda está realizando o reforço da vacina contra febre amarela em crianças com quatro anos de idade, conforme a orientação do Ministério da Saúde. A dose da vacina também está sendo reforçada nas crianças que tomaram a 1ª dose com menos de cinco anos. A imunização está disponível gratuitamente em todas as Unidades de Saúde do município.

O prefeito Samuca Silva faz um apelo para que os pais levem seus filhos para vacinarem. “É preciso destacar que a vacinação é a maneira mais eficaz de proteger contra a doença. Por isso, é muito importante que os pais levem os seus filhos para serem imunizados. Esse é um gesto de amor”, disse o prefeito.

O secretário municipal de Saúde, Alfredo Peixoto, destaca que em Volta Redonda não há casos de febre amarela confirmados e o vírus transmissor da doença não está circulando na cidade. “Mesmo assim, é preciso que a população pertencente à faixa etária preconizada seja imunizada. O reforço é fundamental para ampliar a cobertura vacinal e por isso as doses estão sendo disponibilizadas em todas as unidades de saúde do município.” disse o secretário.

Segundo a coordenadora da Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde, Milene Paula de Souza, o esquema vacinal da febre amarela inicia-se aos nove meses de vida até 59 anos. A partir de 59 anos deverá ser avaliado o cenário epidemiológico da doença na região em que o indivíduo mora ou irá viajar.

“Em caso de doença aguda febril a vacinação deve ser adiada até a resolução do quadro clínico. Além disso, crianças menores de seis meses, pacientes em tratamento com medicamentos inibidores da resposta imune e indivíduos com histórico de reação anafilática grave relacionada a substancias presentes na vacina (como ovo de galinha e seus derivados ou gelatina bovina) são contra indicados para tomar a dose de vacina”, explicou à coordenadora.

Esquema de vacinação

Veja abaixo o dia de vacinação em cada unidade de saúde:

Segunda-feira – São Lucas, Jardim Belmonte, Jardim Cidade do Aço e Nova Primavera;

Terça-feira – Conforto, Monte Castelo, Siderlândia, Jardim Belvedere, Vila Brasília, Santa Cruz e Dom Bosco;

Quarta-feira – Eucaliptal, São Carlos, Belmonte, Roma I, Vila Rica Tiradentes, São Geraldo, Jardim Paraíba, Água Limpa II, Açude I, Retiro II, Coqueiros, Mariana Torres e Vila Americana;

Quinta-feira – 249, Padre Josimo, Roma II, Siderópolis, Água Limpa I, Vila Rica Três Poços, Três Poços/Foa, Açude II, Retiro I, Vila Mury, Verde Vale, São Luiz, Volta Grande e Santo Agostinho;

Sexta-feira – Rústico, Ponte Alta, São João, Belo Horizonte, Santa Rita do Zarur, Candelária e Caieiras.