Deputado Furtado defende seguro de vida para agentes em atividade de risco

O deputado federal Delegado Antonio Furtado participou, na tarde de hoje (29/01), de uma reunião na Secretaria Estadual de Vitimização e Amparo à Pessoa com Deficiência. A sugestão levantada pelo parlamentar é para que seja criado um Seguro de Vida para os agentes em atividade de risco, dessa forma os policiais feridos em trabalho e também às famílias de policiais mortos ficariam amparadas financeiramente.

– Minha preocupação é desmistificar a narrativa de que os Direitos Humanos são apenas para criminosos em conflito com a lei. Os Policiais Civis, Militares e Penais, Bombeiros e os Agentes Socioeducativos, por exemplo, não podem se sacrificar, diariamente, no trabalho e, ao se acidentarem, muitas vezes exercendo a função, não serem amparados. Também não acho justo deixar as famílias desses profissionais desamparadas em caso de morte. Defendo a criação imediata de um Seguro de Vida e de acidentes pessoais, especialmente, para quem exerce atividade de risco – defendeu o Deputado Delegado Antonio Furtado.

A Secretária Estadual de Vitimização e Amparo à Pessoa com Deficiência atende policiais feridos e as famílias de policiais mortos em serviço. Para que o atendimento seja eficaz, tem se preocupado em oferecer assistência psicológica e multidisciplinar para os servidores e familiares.

– Criamos uma equipe multidisciplinar para tratar da implementação de políticas que garantam acesso e protejam os servidores e seus familiares. Precisamos valorizar o que está sendo feito. Se agirmos rápido, os danos colaterais serão muito menores – falou a secretária de Vitimização e Amparo à Pessoa com Deficiência, Priscilla Azevedo.

Na reunião foram tratados assuntos como a transversalidade da secretaria de Vitimização com as secretarias de Saúde e Educação, e com a Polícia Militar e Polícia Civil. A questão dos servidores do Degase também foi abordada, já que lidam diariamente com adolescentes perigosos e internados pela prática de atos graves. Em alguns casos, também acabam vítimas de violência.

– As vítimas precisam de atendimento prioritário e imediato. Quando os agentes são feridos e ficam incapacitados, necessitam de remédios, fraudas, cadeiras de rodas, colchão especial, carro adaptado, fisioterapia, enfim, há um gasto expressivo e que necessita ser subsidiado pelo Estado. Nossos heróis tem que ter sua autoestima de volta, serem valorizados e jamais tratados de forma desumana. Há muito a conquistar, mas o principal é que conhecemos as dificuldades. Esse grupo de trabalho, constituído por representantes das categorias, quer genuinamente resolver o problema e dar a melhor assistência possível – finalizou o deputado estadual Delegado Antonio Furtado.