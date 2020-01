Dia D de Vacinação contra o sarampo acontece neste sábado

Todos os postos de saúde estarão abertos de 8h às 17h; faixa etária do público-alvo foi ampliada para pessoas com seis meses até 59 anos de idade

Resende está participando da campanha nacional de intensificação de vacinação contra o Sarampo. Para garantir maior amplitude de imunização, a Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Saúde, realiza o Dia D de Vacinação. Será neste sábado, dia 1° de fevereiro, envolvendo todos os postos de saúde do município.

Todas as unidades de saúde estarão abertas no período de 8h às 17h. O governo do Estado do Rio de Janeiro decidiu ampliar a faixa etária da campanha, para a contenção do avanço da doença. O público-alvo a partir de agora é pessoas de seis meses a 59 anos de idade. Para ser imunizado contra o sarampo, basta ir ao posto de saúde mais próximo neste Dia D, com a caderneta de vacinação e o cartão do SUS em mãos.

Segundo o secretário de Saúde, Alexandre Vieira, o Dia D é uma forma de possibilitar as pessoas que não conseguem ir aos postos durante a semana, por conta do trabalho. “Vamos possibilitar a vacinação no sábado para imunizar crianças e adultos, alcançando um bom número de público-alvo”, disse.

A Secretaria Municipal de Saúde ainda ressalta que a vacina contra o sarampo não é indicada para as gestantes, crianças menores de seis meses, pessoas imunocomprometidas e aquelas que estão com suspeita de sarampo.

O sarampo

O sarampo é uma doença infecciosa. A transmissão do vírus acontece quando uma pessoa doente tosse, fala ou espirra perto de outras pessoas. A única forma de prevenção é pela vacina.

Os principais sintomas do sarampo são: febre acompanhada de tosse, irritação nos olhos e nariz escorrendo. Além de mal-estar intenso e manchas vermelhas pelo corpo.