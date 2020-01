Operação ‘Guarda-Chuva’ realiza ação educativa no bairro Siderlândia

Cada semana uma comunidade receberá informações sobre prevenção e conscientização

A Prefeitura de Volta Redonda realizou nesta quinta-feira, dia 30, no bairro Siderlândia, mais uma ação da Operação ‘Guarda-Chuva’, que visa minimizar possíveis transtornos causados pelas fortes chuvas que costumam ocorrer nessa época do ano. Equipes da Defesa Civil fizeram panfletagem com informações sobre como agir em situação de emergência. O bairro Três Poços será o próximo a receber a ação.

O prefeito Samuca Silva lembrou que durante todo o ano de 2019 foram realizadas inúmeras ações de prevenção e conscientização. “Fizemos uma série de ações de prevenção em áreas de risco para proteger a integridade da população e amenizar os impactos naturais das fortes chuvas”, contou o prefeito.

De acordo com o coordenador de Proteção e Defesa Civil, Leandro Rezende, já foram definidos pontos de apoio em oito bairros, que funcionam como locais seguros para onde as famílias que estão em áreas de risco devem se deslocar quando houver alerta de nível alto ou muito alto para a proximidade de chuva forte.

“Nessa ação as famílias receberam orientações sobre como proceder em caso de alerta, como montar e pegar o kit de emergência e seguir para o ponto de apoio. Além disso, orientamos sobre o sistema de alerta por SMS”, informou Leandro.

Alerta SMS – A Defesa Civil é responsável pelo monitoramento e acompanhamento das previsões meteorológicas. Na iminência de um evento adverso, comunica ao Grupo de Ações Coordenadas (Grac) e à população através do sistema de SMS, que os moradores de Volta Redonda podem receber pelo celular. Para se cadastrar, o morador deve enviar um SMS para o número 40199, apenas com o número do CEP de onde mora, podendo digitar com ou sem hífen, com ou sem ponto.