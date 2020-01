Resende promove mutirão de exames preventivos

Treze unidades de rede municipal de saúde estarão abertas no sábado para atender mulheres

A Prefeitura de Resende, através da Secretaria Municipal de Saúde, promove neste sábado, dia 1º, a primeira edição do Mutirão de Exames Preventivos de 2020. Ao todo, 13 unidades de saúde estarão abertas entre 8 horas e 16 horas para atender prioritariamente mulheres entre 25 e 64 anos.

Apesar do público alvo prioritário, a Secretaria Municipal de Saúde informou que todas as mulheres que forem até a unidades munidas do Cartão SUS serão atendidas. Para o mutirão deste sábado estão abertos os seguintes pontos de atendimento: PSF Engenheiro Passos; PSF São Caetano; Posto do Estado; PSF Novo Surubi; PSF Cabral; Posto Manejo; PSF Cidade Alegria (Caixa d’água); Clínica da Família; PSF Morada da Barra; PSF Jardim Alegria; PSF Pedra Selada; PSF Nova Alegria; e PSF Surubi velho.

Os procedimentos ofertados neste sábado envolvem uma série de exames, que são considerados fundamentais para um diagnóstico precoce de câncer de mama e câncer no colo do útero , causando menores danos à saúde das mulheres.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o cronograma inclui o papanicolau, teste físico das mamas e orientações do autoexame. O resultado do exame preventivo tem previsão para ficar pronto entre 30 a 45 dias e pode ser retirado pela paciente no posto de saúde onde foi realizado.