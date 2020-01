Carreta tomba na descida da Serra das Araras

Uma carreta tombou no início da manhã desta sexta-feira, por volta das 9 horas, na descida da Serra das Araras, no km 222, da Rodovia Presidente Dutra, no bairro Caiçara, sentido Rio de Janeiro, em Piraí.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) houve derramamento de combustível (óleo diesel) que se espalhou na pista. Ninguém ficou ferido e não houve saque da carga. O trânsito está fluindo pela faixa da esquerda.

Segundo os policiais rodoviários federais a pista ficou escorregadia com o derramamento do óleo. Equipes da PRF e da NovaDutra estão no local para as providências cabíveis e necessárias.