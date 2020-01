Deputado Federal Delegado Antonio Furtado participa de troca de comando da PM no Sul Fluminense

A sexta-feira (31/01) foi marcada pelas cerimônias de troca de comando no 37º e 28º Batalhão da Polícia Militar do Rio de Janeiro (BPMRJ). Titular na Comissão de Segurança Contra o Crime Organizado, o deputado federal Delegado Antonio Furtado, fez questão de participar das solenidades em Resende e Volta Redonda.

– Tenho muita preocupação com os policiais do nosso Estado, principalmente, com relação a saúde desses profissionais que são submetidos a um estresse permanente. Sei que o bom trabalho desenvolvido nas duas cidades vai continuar e me coloco a disposição das comandantes para ajudar, com emendas parlamentares, para melhorar a segurança em nossa região – falou o deputado.

Antes de passar o comando do 37º BPMRJ – Resende para a Tenente Coronel Luciana Rodrigues de Oliveira, a Tenente Coronel Andreia Ferreira da Silva Campos apresentou os resultados obtidos em 2019 pelo Batalhão da Polícia Militar. Foram registrados uma diminuição de 45% nas tentativas de homicídio, 67% nos furtos à veículos e 80% nos roubos à residência.

– Agradeço muito a todos os polícias do 37º BPMRJ pelo trabalho que desempenharam enquanto estive no comando desta unidade. Os números mostram que conseguimos diminuir os roubos, furtos e tentativas de homicídio. Sem falar nas apreensões, só no ano passado retiramos quase 100 armas das ruas de Resende – comemorou a Tenente Coronel Andreia Ferreira da Silva Campos.

Com as mudanças ocorridas nos batalhões, a Tenente Coronel Luciana Rodrigues de Oliveira, deixa o comando no 28º BPMRJ, para assumir o comando do 37º BPMRJ, e a Tenente Coronel Andreia Ferreira da Silva Campos deixa o comando em Resende para assumir o de Volta Redonda.

– Fazendo a prevenção, a gente evita o mal maior, evita prisões. Continuem nessa luta. É uma luta árdua, eu sei, não vamos deixar os projetos acabarem. E peço que todo o apoio que os senhores me deram, que deem a Tenente Coronel Andreia, em dobro. Tenho certeza que ela vai fazer muito mais do que eu. Meu muito obrigado aos presidentes de associações de moradores que estiveram junto nesse período. Não tem como fazermos segurança pública sem o apoio da sociedade – declarou a Tenente Coronel Luciana Rodrigues de Oliveira.