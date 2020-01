Prefeitura de Volta Redonda realiza Rodada de Oportunidades

Evento tem como objetivo firmar parceria público privada; as inscrições podem ser realizadas através do link: bit.ly/RodadadeOportunidadesVR

Com o objetivo de criar novas conexões de negócios e promover a junção de conhecimentos, a Prefeitura de Volta Redonda realiza nesta sexta-feira, dia 31, às 14h, no Salão Branco do Hotel Bela Vista, o maior evento de negócios na região Sul Fluminense: a Rodada de Oportunidades. O evento visa, ainda, demonstrar ao empresário que é possível fazer negócios na cidade de Volta Redonda, através de parceria público privada. Vale destacar que a prefeitura possui diversos setores que o empresário pode fazer investimento, mas que a maioria não conhece. A concessão do Zoológico Municipal, o Estádio Raulino de Oliveira, o envelopamento do ônibus elétrico, marketing nos pontos de ônibus e do Tarifa Zero são exemplos de espaços que podem ser utilizados nessa parceria público privada.

De acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Rogério Loureiro, Volta Redonda possui uma localização geográfica privilegiada, entre Rio de Janeiro e São Paulo, sendo um dos municípios de maior representatividade econômica nas regiões do médio Vale Paraíba e Centro Sul Fluminense.

“Neste cenário de importância econômica vamos realizar a Rodada de Oportunidades, onde os empresários terão a oportunidade de negociar com o poder público, como a publicidade nos mobiliários urbanos, concessões de espaços públicos e, assim, investir em projetos que trarão retorno a ambas as partes, demonstrando que é possível firmar parcerias com a cidade Volta Redonda”, disse o secretário, lembrando que as inscrições podem ser realizadas através do link: bit.ly/RodadadeOportunidadesVR.