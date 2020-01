Sarampo: Quatis leva vacinação também à Falcão e São Joaquim neste sábado

“Dia D” mobilizará 25 profissionais nas áreas urbana e rural

O Dia D de vacinação contra o sarampo na cidade de Quatis, que acontece neste sábado, dia 01º de fevereiro, em cinco postos médicos da área urbana, será realizado também nas duas unidades de atenção básica da zona rural do Município, uma delas no distrito de Falcão e a outra no distrito de São Joaquim.

A informação foi confirmada nesta sexta-feira, 31, pela Prefeitura de Quatis, através da Secretaria Municipal de Saúde. Nos postos da área urbana, a vacinação neste sábado vai ocorrer de 8 às 16 horas. Já nas unidades de Falcão e São Joaquim, as doses serão aplicadas de 8 às 14 horas.

Pelo menos 25 servidores da pasta vão estar mobilizados para o Dia D em Quatis pela redução dos riscos de transmissão do sarampo, sendo 21 nos postos da área urbana e o restante nas unidades médicas da zona rural (dois em Falcão e dois no distrito de São Joaquim). Na zona urbana, as doses vão ser aplicadas na Clínica da Família (bairro Nossa Senhora do Rosário); postos de saúde dos bairros Mirandópolis, Jardim Independência e Jardim Pollastri, além da Casa da Criança, cuja localização fica próximo à igreja matriz de Nossa Senhora do Rosário.

O coordenador do Programa Municipal de Imunização, Wendell Monteiro, esclarece que, com a realização do Dia D na zona rural, a prefeitura planeja ampliar o número de moradores imunizados durante a campanha deste sábado. No entanto, segundo Wendell, muitos moradores de Falcão e São Joaquim já foram imunizados, “nos postos da área urbana ou através das unidades volantes que percorreram estas comunidades ao longo dos últimos meses”.

– Com o Dia D em Falcão e São Joaquim, nossa proposta é alcançar os cidadãos que, por um motivo ou outro, ainda não procuraram pela vacina – disse Wendell.

Todas as pessoas que se dirigirem aos postos de saúde no Dia D deverão apresentar a caderneta de vacinação, principalmente no caso das crianças, e o Cartão SUS. Os três segmentos que formam o público-alvo vão receber as seguintes doses: seis meses a 11 meses e 29 dias (uma dose); crianças, adolescentes, jovens e adultos de um ano, 11 meses e 29 dias (duas doses, mediante avaliação do cartão); e adultos de 30 anos a 59 anos, 11 meses e 29 dias (uma dose e a dupla viral).