Um casal, que não foi identificado, ficou ferido no capotamento do carro em que eles estavam, um Gol, na Avenida Aírton Sena, na Praia do Anil, em Angra dos Reis. O jovem ficou com ferimentos na cabeça. A mulher também ficou ferida.

Uma mulher que estava no banco de trás do carro não ficou ferida. Os dois foram socorridos e levados para o Hospital da Japuíba. Chovia na hora do acidente. (Foto: Redes sociais) Atualizada às 19 horas