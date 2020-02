Guarda Municipal de Barra Mansa atende chamado de escola alvo de vandalismo e furto

Crime foi identificado na manhã desta sexta-feira, 31. No local foi levada uma TV de 49 polegadas e um aparelho de DVD; crime segue sendo investigado

A Escola Municipal Argemiro de Paula Coutinho, no bairro São Luiz, em Barra Mansa, foi alvo de invasão, furto e vandalismo, na madrugada desta sexta-feira (31). Do local, foi levado um televisor de 49 polegadas e um aparelho de DVD. A Guarda Municipal foi acionada e esteve no local para registrar a ocorrência. Em seguida, o relato foi encaminhado para a 90° Delegacia de Polícia. Ainda não há suspeitos e, apensar do crime, o retorno do ano letivo foi mantido na unidade, no dia 11 de fevereiro.

Segundo o comandante da Guarda Municipal de Barra Mansa, Joel Valcir, o crime foi notificado na manhã desta sexta, quando funcionários que fazem a limpeza chegaram ao local. “Quando eles chegaram, se depararam com a cena de arrombamento. A escola foi invadida pela entrada da sala do Pré II, na parte baixa da unidade. Após o ingresso, quase todas as dependências foram reviradas, como a secretaria, cozinha, sala de informática e leitura”, disse.

O comandante ainda falou que o roubo seria maior, porém, por algum motivo os ladrões abandonaram um computador e um notebook no corredor da escola. “Os objetos foram abandonados em frente a sala de robótica da escola, que também foi invadida”.

De acordo com o secretário de Ordem Pública, Luiz Furlani, quem comete crimes dessa natureza são os verdadeiros inimigos da cidade. “Esperamos que as pessoas que tiverem qualquer informação de quem cometeu esse crime, que só prejudica o andamento da educação em Barra Mansa, entre em contato conosco ou com a Polícia Militar”, completou.

Já o secretário de Educação, Fernando Vitorino, citou que o ambiente escolar deveria ser mais respeitado, não apenas no município, mas em todo o país. “Lamentamos profundamente que situações dessa natureza aconteçam. O ambiente escolar deveria ser um templo sagrado e respeitado por todos, infelizmente quem perde com isso são as crianças e a comunidade. Já estamos agindo para renovar o que foi furtado e deixar a escola em condições para executar seu trabalho, que é fundamental”, finalizou.