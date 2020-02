Policiais militares apreendem drogas e suspeitos no bairro Água Limpa

Polícia Militar recebeu uma denúncia na noite de sábado sobre um carregamento de drogas que estava chegando para ser vendida na Rua Onze de Setembro, numa área de mata, no bairro Água Limpa, em Volta Redonda.

Os agentes do Serviço Reservado e duas equipes do GAT (Grupo de Ações Táticas) do 28º Batalhão da Polícia Militar foram até o local e ficaram observando a movimentação típica de tráfico de drogas.

No momento em que as viaturas chegaram dois suspeitos fugiram para uma área de mata, mas um jovem e um menor de idade foram apreendidos. Nada de ilícito foi encontrado com eles. Porém, os dois apontaram onde havia uma mochila com as drogas.

Foram apreendidos 40 tabletes de maconha, 849 pinos pequenos cocaína, 119 pinos grandes cocaína e material para embalar drogas. O jovem, de 18 anos, precisou ser algemado. O menor foi conduzido, sem algemas, no banco da viatura.