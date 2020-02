Prefeitura de Resende abre inscrições para ocupação do Espaço Z

Edital está disponível no site institucional da prefeitura; inscrições podem ser feitas até o dia 4 de março

A Prefeitura de Resende, através da Fundação Casa da Cultura Macedo Miranda, publicou o edital de ocupação 2020 do Espaço Z. Os artistas de toda a região podem inscrever suas obras e produções artístico-culturais até o dia 4 de março.

Segundo a Fundação Casa da Cultura Macedo Miranda, todos os pedidos de uso do Espaço Z devem ser feitos, exclusivamente, pelo e-mail: espacoz.cultura@resende.rj.gov.br, com a ficha de inscrição preenchida. As solicitações de ocupação devem ter a apresentação da proposta cultural, local da apresentação (Salão Multiuso e Expositivo ou Espaço Cênico), público-alvo e cópias de documento oficial com foto e comprovante de residência.

O período destinado à ocupação do Espaço Z com as produções e atividades selecionadas será de 19 de março a 29 de novembro de 2020, de quinta-feira a domingo. Os interessados em participar com suas produções podem conferir todas as regras e informações no edital disponível na página inicial do site institucional da Prefeitura ou através deste link: http://resende.rj.gov.br/fundacao-casa-da-cultura-macedo-miranda-2020.

Segundo o presidente da Fundação Casa da Cultura Macedo Miranda, Thiago Zaidan, podem participar do processo seletivo os artistas de toda a região sul fluminense e país.

– O pedido de agendamento para expor e apresentar suas atividades culturais no nosso Espaço Z podem ser feitos por grupos, companhias, pessoas físicas ou jurídicas, de Resende, região ou até mesmo do Brasil. Os selecionados pela comissão avaliadora irão compor a programação anual do Espaço Z – disse Thiago Zaidan.