Motorista perde o controle do veículo bate e cai de viaduto, em Paracambi

O motorista de um veículo Hyundai/HB20 com placa de Araruama (RJ), perdeu o controle de seu veículo na noite de domingo, por volta das 21 horas, e colidiu contra o guarda-corpo do viaduto e caiu sobre a pista auxiliar do retorno, no km 219, da Rodovia Presidente Dutra, em Paracambi (RJ).

Os dois ocupantes do veículo, de 22 anos, ficaram gravemente feridos. Uma das vítimas foi socorrida e levada para o Hospital São João Batista. A outra vítima foi encaminhada para o Hospital da Posse em Nova Iguaçu