Caminhoneiro fica gravemente ferido ao ter para-brisa apedrejado em Engenheiro Passos

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada por volta das 3 horas da madrugada desta terça-feira, para verificar uma denúncia sobre um homem que estaria apedrejando os veículos no km 328, da Rodovia Presidente Dutra, em Engenheiro Passos, em Resende. Policiais rodoviários federais foram até o local e realizaram várias buscas nos arredores em busca do suspeito que estaria apedrejando os veículos, mas ninguém foi encontrado.

No posto fiscal de Nhangapi, na altura do km 324, foi encontrada uma carreta Scania com o pára-brisa danificado. O motorista não ficou ferido, mas informou que um homem, branco, magro, trajando bermuda jeans, sem camisa, e calçando chinelos teria saído correndo do matagal à margem da rodovia, parecendo que iria se jogar na frente do veículo, chegando a entrar na pista.

Para evitar um possível atropelamento o caminhoneiro reduziu a velocidade, quando surgiu outro homem com características semelhantes ao do primeiro, porém vestindo camisa, e atirou uma pedra contra a carreta, danificando o pára-brisa, tendo o motorista acelerado o veículo e só parando no posto fiscal de Nhangapi.

Enquanto faziam este atendimento os policiais receberam a informação de que havia uma carreta no posto fiscal onde o condutor havia sido atingido por pedra arremessada contra o pára-brisa, atingindo sua cabeça, Mesmo ferido conseguiu dirigir até o posto fiscal, onde veio a perder a consciência, entrando em crise convulsiva, sendo atendido pela equipe médica do resgate da Nova Dutra, que realizou procedimento de intubação, socorrendo a vítima em estado gravíssimo, inconsciente, para o Hospital de Emergência de Resende.

No hospital foram tomadas todas as medidas necessárias e a vítima encaminhada para a área vermelha do serviço de emergência e posteriormente para o CTI (Centro de Tratamento Intensivo) devido à gravidade do ferimento. A vítima permanece internada sem consciência.

Chegaram informações de outros veículos apedrejados, mas, que seguiram viagem, não aguardando atendimento. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia, de Resende.