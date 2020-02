Chuva trás transtornos para Satunino Braga

As fortes chuvas de segunda-feira, provocaram quedas de árvores, deslizamento de terra ao longo da RJ-155 (Rodovia Saturnino Braga), em Rio Claro.

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), vários pontos da rodovia foram invadidos por deslizamento de terras e árvores que invadiram a pista com as chuvas e os fortes ventos.

Não houve informação de bloqueio total da pista ao longo da rodovia. O Corpo ode Bombeiros foi acionado para retirar alguns galhos que impediam a passagem de veículos.

Uma equipe do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-RJ) esteve no local no final da manhã desta terça-feira para a limpeza da pista. A Polícia Rodoviária Estadual sinalizou o local para os trabalhos dos funcionários do DER-RJ. Fotos: Redes Sociais