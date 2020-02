Distrito de Quatis sofre com as fortes chuvas

As fortes chuvas que estão atingindo a região provocaram alagamentos e queda de barreiras em Falcão, distrito de Quatis. Algumas estradas vicinais também foram afetadas com deslizamento de terras.

Alguns moradores tiveram suas casas invadidas pelas águas. Um córrego que nasce na serra de Resende e deságua no Rio Preto subiu e causou transtornos aos moradores. Não ocorreram desabrigados ou desalojados.

O prefeito Bruno de Souza percorreu a localidade atingida pelas cheias do rio e colocou vários serventuários à disposição da localidade para a retirada de barros e desobstrução de algumas vias.

O prefeito já está na localidade afetada para fazer uma avaliação da situação.

– A Defesa Civil de Quatis está atenta e está percorrendo várias ruas e analisando alguma situação de risco. Algumas estradas vicinais foram afetadas, mas o nosso pessoal está trabalhando e a produção leiteira e folhosa se mantém normalmente – disse Bruno no final da madrugada desta terça-feira.

O prefeito disse que a chuva intermitente continua, mas acredita que não vai criar problemas para os munícipes. A RJ-159 estrada que liga (Quatis [RJ] até Passa Vinte [MG]), continua sendo um risco para quem utiliza a rodovia estadual. Há mais de cinco anos, devido as fortes chuvas, as terras invadiram a metade da pista. O governo estadual já foi notificado, mas até agora nada foi feito para a execução do serviço.

A retirada da terra vem sendo feito pela prefeitura de Quatis. Há pouco tempo foram retirados mais de 400 caminhões de terra. Mais de 40 dias de trabalho foram precisos para minimizar o problema. Segundo o prefeito, o município não tem uma esteira que corta o barranco por cima. Por isso, a terra desce com mais facilidade nesse período chuvoso.