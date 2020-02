Neném é contra o presídio vertical em Volta Redonda

O presidente da Câmara de Vereadores de Volta Redonda, Nilton Alves de Faria, o “Neném” se manifestou em várias oportunidades contra a construção do presídio vertical que está sendo anunciado pelo governador Wilson Witzel para ser construído no bairro Roma, em Volta Redonda.

Segundo Neném, ele é contra, como também os moradores do município. Segundo Neném, outros presídios foram implantados em São Paulo e não tem sido bem recebido pela população.

– A gente ficou sabendo através dos jornais da implantação de um presídio vertical no bairro Roma. Não queremos esse presídio aqui. O prefeito precisa discutir com o governador a construção de mais UPA’s, empresas, mais segurança e escolas. Presídio a nossa população não quer mais. Não ocorreu uma Audiência Pública para discutir o assunto. Existe uma Lei do ex-vereador Maurício Baptista, que faz parte da base do atual governo, que proíbe a construção de mais presídios no município – disse o presidente da Câmara de Vereadores.

Neném disse que uma Audiência Pública seria desnecessária, pois os moradores são contra a construção do presídio. Caso houvesse a necessidade da audiência os moradores com certeza seriam contra.

Sobre o processo seletivo simplificado para a contratação temporária de médicos de diversas especialidades para a Secretaria de Saúde de Volta Redonda suspenso pela 3ª Vara Federal, Neném disse que está acompanhando pela mídia e que tudo foi muito precipitado.

Sobre sua postura política, Neném disse que não é opositor. Disse que é independente e que vai votar as leis que são importantes para os moradores. “No primeiro ano procurei apoiar o prefeito. Depois resolvi sair da base do governo por não concordar com algumas posições do executivo. Às vezes o prefeito precisa de um arranco. A palavra chave é a responsabilidade”, disse o presidente da Câmara de Vereadores de Volta Redonda.

Neném disse que pretende falar também sobre a possibilidade impeachment do atual prefeito.