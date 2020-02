‘Orgulho de Volta’ inicia obra em parada de ônibus no bairro Aterrado

No local, os intertravados estão sendo retirados e serão substituídos por concreto armado

Mais um investimento foi iniciado para a população de Volta Redonda pelo programa ‘Orgulho de Volta’. Nesta segunda-feira, dia 03, começaram as obras na pavimentação da parada de ônibus da Avenida Paulo de Frontin, no Aterrado. A ação visa melhorar as principais vias da cidade, favorecendo as condições do tráfego e oferecendo maior segurança aos motoristas e pedestres.

No local será trocada a pavimentação, substituindo os intertravados por concreto armado. Esse material tem uma durabilidade maior, o que faz com que seja mais econômica e permite que os ônibus façam uma frenagem mais segura. A previsão é que a obra seja concluída em 30 dias.

O prefeito Samuca Silva comentou que a troca já foi realizada em outros pontos da cidade. “Já fizemos essa melhoria nas paradas de ônibus da Vila Santa Cecília e na Amaral Peixoto. Além da segurança para quem usa o transporte público, os demais motoristas também serão beneficiados, já que esse material vai evitar o aparecimento de buracos”, disse Samuca.

De acordo com o presidente do Furban (Fundo Comunitário de Volta Redonda), Ronie Oliveira, a substituição também vai gerar economia. “Nosso prefeito sugeriu esta substituição, modelo usado em diversos locais pelo Brasil, e implantamos nos centros comerciais. Com ele reduzimos a manutenção e aumentamos o tempo de vida útil do piso, assim economizando recursos para outros investimentos em nossa cidade”, contou Ronie.

Nesta terça-feira, dia 04, a programação do ‘Orgulho de Volta’ terá a apresentação de novos funcionários concursados. A cerimônia será na Arena Esportiva, às 08 horas.

Por Ana Maria Mansur, com fotos de Evandro Freitas / Secom VR