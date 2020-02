Plano Municipal para Infância e Adolescência será discutido em audiência pública

Encontro com representantes da sociedade civil e gestão pública será nesta quarta-feira, dia 05, em Volta Redonda

A Prefeitura de Volta Redonda realiza Audiência Pública sobre o Plano Municipal para Infância e Adolescência (PMIA) nesta quarta-feira, dia 05, às 18h, no Centro Universitário Geraldo Di Biase (UGB), campus Aterrado. O encontro é a última oportunidade para a população opinar sobre as metas e ações previstas no documento que deve ser enviado ainda em fevereiro para aprovação na Câmara de Vereadores.

O público alvo do evento é formado por adolescentes, servidores públicos que trabalham com políticas voltadas para as crianças e adolescentes, representantes de movimentos sociais, conselhos municipais e a população em geral. Para contribuir, o participante poderá fazer comentário presencial, durante o encontro, para acrescentar quesitos ou questionar itens entre as metas e ações da Matriz Lógica do plano que serão apresentadas na audiência pública.

De acordo com a chefe de gabinete na Secretaria Municipal de Planejamento, Transparência e Modernização da Gestão, Bárbara Cunha, que é uma das coordenadoras do PMIA, as opiniões colhidas na audiência pública serão sintetizadas pela coordenação. “Começamos a elaborar o plano em julho de 2018 e já debatemos em diversos momentos com a sociedade. Tivemos o Fórum popular e a Conferência de Direitos e a população também pode opinar pelo PMIA Digital”, lembrou.

A inscrição para participação na Audiência Pública sobre o PMIA pode ser feita no local e horário do evento. Para conhecer as metas e ações/projetos do Plano para Infância e Adolescência de Volta Redonda basta acessar o link: http://bit.ly/2UaDsjY.

Serviço

Evento: Audiência Pública sobre o Plano Municipal para Infância e Adolescência

Data: 05 de fevereiro 2020 (quarta-feira)

Horário: 18h

Local: Centro Universitário Geraldo Di Biase (UGB) (Rua Deputado Geraldo Di Biase, nº 81, Aterrado – Volta Redonda)