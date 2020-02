Prefeitura de Resende se adequa ao nova valor do salário mínimo

Mensagem aprovada na Câmara Municipal ajusta salários de 2061 servidores ao valor do piso nacional

A Prefeitura de Resende já está adequada ao novo valor do salário mínimo nacional, que é de R$ 1.045. Uma mensagem do Executivo foi aprovada por unanimidade, na noite desta segunda-feira, dia 3, pela Câmara Municipal, igualando a base dos vencimentos municipais pagos pelo Governo Municipal ao valor que regula os salários em todo o país. A adequação foi necessária depois que o Governo Federal alterou por duas vezes para mais o salário mínimo em 2020.

A medida aprovada nesta segunda-feira pelo Legislativo de Resende é retroativa a primeiro de fevereiro e alcança 2.061 servidores que ganham o salário mínimo dentro da estrutura municipal. O primeiro reajuste anunciado pelo Governo Federal foi feito no dia 1° de janeiro, quando o salário mínimo mudou pela primeira vez e foi de R$ 998,00 para R$ 1.039,00. No entanto, logo em seguida o Presidente da República, Jair Bolsonaro, fez uma revisão dos cálculos da inflação de 2019 e decidiu novo valor: R$ 1.045,00.

Em Resende, desde maio de 2019 que o menor valor pago pela prefeitura era R$ 1.027,00. Agora, com a mensagem aprovada, esse valor passa também para R$ 1.045,00. Essa equiparação melhora também todos os benefícios que têm como cálculo o salário base, como por exemplo os anuênios e triênios pagos aos funcionários concursados.

Fim da defasagem

Com a aprovação da mensagem na segunda-feira, a atual gestão dá prosseguimento à política de valorização dos servidores de carreira. Em 2019, a Prefeitura de Resende já havia reajustado o salário dos funcionários efetivos em 3%. No entanto, um grande ganho se deu a cerca de 1800 funcionários que recebiam abaixo do salário mínimo, num processo de defasagem que se arrastou por mais de 10 anos.

Na época, o governo municipal garantiu que o menor valor pago fosse de R$ 998,00 (mínimo nacional em vigor em 2019). Além dessa melhoria, houve ainda o acréscimo de 3% a esse salário base e o menor vencimento pago em Resende passou a ser de R$ 1.027,00.